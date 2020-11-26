TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Hekimoğlu Trabzon, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a konuk olurken mücadelenin 34. dakikasında 3-1 öne geçti. Konuk ekibin 3 golü de Batuhan Karadeniz'den geldi!

Maçın henüz 10. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren tecrübeli golcü, 25. dakikada rakip fileleri bir kez daha havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.

Dakikalar 34'ü gösterdiğinde penaltı vuruşunda topun başına geçen 29 yaşındaki futbolcu hata yapmayarak hem kendisinin hem de takımının 3. golünü kaydetti. Ligde 9 maçta 4 golü bulunan Batuhan, 64. dakikada yerini Can Erdem'e bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde kariyerine dair açıklama yapan 29 yaşındaki futbolcu yeniden Beşiktaş'ta forma giyme hedefinin olduğunu belirtmişti. Radyospor'un haberine göre Batuhan "Bugün bir Süper Lig takımında forma giymiş olsaydım, bence 3 maçta 1 gol atardım. O da 30 maçta 10 gol yapar. Süper Lig'de 10-15 gol atarım. Yeniden Beşiktaş'ta forma giymek gibi bir hedefim var" demişti.