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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi lisansüstü programlarına yoğun ilgi

İHA

Bayburt Üniversitesi lisansüstü programlarına yoğun ilgi

Bayburt Üniversitesinde, ön lisans ve lisans bölümlerine olduğu gibi lisansüstü programlara da ilgi yoğun oldu.
Güçlü akademik kadrosu ve bilimsel çalışmalarıyla öğrencilerine lisansüstü programlarla akademik alanda ilerleme imkanı sunan; bu doğrultuda doktora ile tezli ve tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim görmek isteyen öğrencilere zengin ve nitelikli bir araştırma olanağı tanıyan Bayburt Üniversitesinde, lisansüstü programlar için belirlenen 340 kontenjana 1165 aday tarafından başvuru yapıldı.
Lisansüstü programlara başvuru sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, program çeşitliliğinin her yıl artmasının, çağın gereksinimlerine ve öğrencilerin beklentilerine yönelik adımlar atılmasının tercih edilme oranlarında büyük artışa sebep olduğunu ifade etti.
Belirlenen takvim doğrultusunda lisansüstü programlarda 'Hibrit Öğretim' metodu uygulanarak eğitimlerin yüzyüze ve uzaktan eğitim şeklinde karma olacağının altını çizen Rektör Coşkun; Bayburt Üniversitesinin, sadece eğitim alanında değil aynı zamanda araştırma alanında da tercih edilen bir üniversite olduğunu dile getirdi.
Rektör Coşkun; “Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde var olan programlara bu dönem eklenen 4 yeni doktora ve 11 yeni tezli yüksek lisans programı ile bilime hizmet etmek, ülke yükseköğretiminin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıları yetiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelişmiş alt yapıya ve güçlü akademik kadroya sahip olan üniversitemizi tercih eden lisansüstü öğrencilerimiz, üniversitemizde arzu ettikleri eğitimi alarak kariyerlerine daha güçlü bir şekilde devam edecekler. Araştırmalarıyla ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak, akademik ve mesleki anlamda kendini geliştirmek üzere Lisansüstü programlarımıza yoğun başvuruda bulunan tüm öğrenci adaylarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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