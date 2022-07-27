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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirözü İlçe Entegre Hastanesi hizmete açıldı

İHA

Demirözü İlçe Entegre Hastanesi hizmete açıldı

Bayburt’un Demirözü ilçesinde yapımı tamamlanan son model cihazlarla donatılan, toplantı ve seminer odaları ve 12 yataklı servisin bulunduğu Demirözü İlçe Entegre Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Vali Cüneyt Epcim, açılışta yaptığı konuşmada, özellikle pandemi döneminde sağlık alt yapısına yapılan hizmetlerin toplum sağlığı için ne kadar elzem olduğuna dikkat çekerek, geniş, ferah odalarda sağlık hizmeti sunmanın avantajlarını bu süreçte devletin yaşadığını söyledi.
Toplum sağlığına yatırım yapmanın önemine değinen Vali Epcim, şunları söyledi:
“Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyasladığımızda sağlık alt yapısına yaptığımız hizmetin, yatırımın pandemiyle mücadele başta olmak üzere birçok alanda bize avantaj sağladığını hep birlikte gördük. Onun için sağlığa ne kadar yatırım yapsak toplum hayatını o kadar iyileştirmiş kendi geleceğimize refah sunmuş oluruz. Bu manada bu yapılan hizmetleri çok önemsiyoruz.”
Projenin hayata geçirilmesinde çeşitli girişimlerde bulunduklarını anlatan Vali Epcim, “Bu manada emeği geçenler var. Özellikle İl Özel İdaremizin değerli çalışanlarını tebrik ediyorum. Çünkü burada güzel bir işe imza attılar. İhale süreçlerini kendileri tamamladı. İl Özel İdaremizi ilçemize böyle güzel bir yapı kazandırdığı için tebrik ediyorum. Ayrıca emeklerinden dolayı Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Erdemir Beye teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisi burayla bizatihi ilgilendi. Yatırım programına alınması hususunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Bakanımız Fahrettin Koca Beyefendiye de buranın her türlü hizmete açılmasına ilişkin süreci hızlandıran bir yaklaşım içerisinde oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Hastanenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Epcim, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Yine milletvekilimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulunduk ve Bayburt sağlık alt yapısına yaptığımız çalışmaları hep birlikte ödenek arayışı ve temini hususunda gayretler gösterdik. Bu hususta kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben ilçe entegre hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum. İlçemizde sağlık ufku açmasını, sağlıklı düşüncenin önünü açmasını diliyorum.”
Bayburt Milletvekili Fetani Battal da ülkenin son 20 yılda alt yapıya önemli yatırımlar yaptığına değinerek şunları kaydetti:
“Sağlıktan ulaştırma alt yapısına Teknolojiden savunma sanayi alt yapısına ulaşımdan eğitim alt yapısına kadar. Ülkemizin neresinde yaşıyorsa yaşasın her insanımızı ilgilendiren temel alt yapı problemlerine çok büyük kaynaklar ayırdı bu ülke. Ve temel alt yapı problemlerini çözdü. Bu Avrupa’nın bizden 5060 yıl önce çözdüğü bir problemdi. Ama heyecanla görüyorum ki, bundan sonra atılacak her adım direk istihdama, direk ekonomiye, direk üretime, direkt insanımızın refahına yansıyacak. Bunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.”
İlçe hastanesinin açılışını büyük bir mutlulukla yaptıklarını belirten Milletvekili Battal, “Bunun aynısını Aydıntepe ilçesine yaptık. Onu da birkaç gün içerisinde açacağız.
Sağlık alt yapımız ne kadar kaliteliyse onun üzerine üreteceğiniz sağlık hizmeti de o kadar kaliteli olur. Bunu yaşıyoruz idrak ediyoruz. Devletimiz bu hizmeti Demirözü’müzde yapmış bize sunuyor. Ve buranın kalitesinin hizmet oranının artırılması hususunda da hepimize görevler veriyor. Bu konuda toplumumuzla iç içe zevkini de yaşayacağız, sıkıntılarını da gördüğümüzde tespit etmek için elimizden geleni yapacağız. Demirözü bizim çok nadide bir ilçemiz. Ve bu sene kışa inşallah doğal gazı yakmaya başlayarak gireceksiniz. Dolayısıyla Demirözü’müz sağlıktan eğitime, ulaşımdan teknolojik alanlarda çalışan çocuklarımıza ufuk açan mekanizmalara kadar büyük şehirlerde bulunan her türlü imkana sahip olacak” diye konuştu.
Hastaneye ilişkin bilgi veren İl Sağlık Müdürü İlker Hancı da, “112 istasyonu, çamaşır hane, yemekhane medikal depomuz, acil servisimiz, cerrahi müdahale alanı, laboratuvar, son model teknolojiyle donattığımız röntgen birimi 6 yataklı bayan erkek biriminden oluşan gözlem odaları poliklinik alanları mevcut. Bir üst katta 6 odası bulunan nitelikli tuvaleti banyosu içinde olan 6 odamız mevcut. Servis alanımız, yine idari binada toplantı salonumuz ve diş hekimliği polikliniğimiz mevcut” şeklinde konuştu.
“Özellikle geniş, ferah odalarda sağlık hizmeti sunmanın ne kadar avantajlar sağladığını devletimiz, bunu pandemi sürecinde hissetti.” dedi.
Törene, Demirözü İlçe Kaymakamı Betül Büyükkılıç, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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