Bayburt'ta kadınlar Ramazan Bayramı için 'tatlı çorba' hazırlıyor

Tatlı olması ve genellikle soğuk servis edilmesiyle diğer çorbalardan ayrılan bu çorba, Bayburt'ta asırlardır bayramlarda ve düğünlerde aile bireyleri ve misafirlere ikram ediliyor.

Kentin yöresel lezzeti tatlı çorba için öncelikle kuşburnu meyvesi eziliyor ve elde edilen su, derin bir tencerede ısıtılıyor. Kaynama aşamasındaki kuşburnu suyuna, önceden haşlanan kuru incir, kayısı, fındık ve erik parçaları, ardından da nişasta, şeker ve karanfil konularak kaynatılıyor.

5 SAATTE HAZIRLANIYOR Yaklaşık 5 saatte hazırlanan çorba, soğutulduktan sonra ceviz ya da fındıkla süslenerek servis ediliyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla kentte tatlı çorbanın malzemelerin satışının yapıldığı market ve dükkanlarda yoğun hareketlilik yaşanıyor. REKLAM Kentte kadınlar tarafından kurulan Yeni Yüzyıl Kadın Kooperatifi de kendilerine ait restoranda, özellikle bayram tatilini geçirmeye gelen gurbetçiler için bu asırlık lezzeti hazırlıyor.