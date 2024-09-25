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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı - Savunma Sanayi Haberleri

        Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı

        BAYKAR tarafından öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:05 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:05
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        İlk uçuş başarıyla gerçekleşti
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        Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

        Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme sürecinde önemli bir aşama daha geçildi.

        Bayraktar KIZILELMA'nın TC-ÖZB3 kuyruk numaralı üçüncü prototipi ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

        Üretim prototipi olan Bayraktar KIZILELMA PT-3, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne temmuz ayı içerisinde intikal ettirildi.

        Burada prototip, önce emniyet bağları ile motor çalıştırma testini geçti. İlk uçuşa yaklaşılırken otomatik taksi testleri, koşu testleri ve teker kesme testleri başarıyla tamamlandı.

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        Çorlu'da sabah saatlerinde icra edilen Bayraktar KIZILELMA PT-3 ilk uçuş testini, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. Test sırasında sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Bayraktar, "Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi olan üçüncü prototipi, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kısa bir test uçuşu oldu. Bundan sonra testlerimiz devam edecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        DAHA GÜÇLÜ DAHA ÇEVİK

        Bu arada açıklamada verilen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

        Bu kapsamda ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı.

        Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar KIZILELMA, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AESA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek.

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        REKOR SÜREDE UÇTU

        Bayraktar KIZILELMA projesi ilk olarak 2021'de başladı ve 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti.

        Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.

        HAVACILIK TARİHİNDE İLKLERE İMZA ATTI

        Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 boyunca dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza atmıştı.

        Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA, 1 Mayıs 2023'te ise F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti.

        Dünya havacılık tarihi için dönüm noktası olan bu uçuş konseptleri geleceğin hava muharebesine de yön verecek.

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        KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİ

        Bayraktar KIZILELMA, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

        Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.

        Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

        İHRACAT ŞAMPİYONU

        Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003'teki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti.

        2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

        İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

        Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te birini tek başına yaptı.

        Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke ile ihracat anlaşması imzalandı. Her iki araç için ihracat anlaşması imzalanan ülke sayısı toplamda ise 34'e ulaştı.

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        #Kızılelma
        #Bayraktar
        #haberler
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