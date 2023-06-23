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AA

Baykar'ın açıklamasına göre, "T500" kuyruk numaralı milli SİHA Bayraktar TB2'nin üretim hattından çıkışı, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Bugüne kadar üretimi tamamlanarak göreve başlayan 80 İHA ile birlikte üretilen Bayraktar TB2 S/İHA'ların sayısı toplamda 580'e ulaştı.

Kutlama törenine Baykar personeli ile Baykar lojmanlarında ikamet eden depremzedeler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, en çok ülkeye ihraç edilerek başarısını dünyanın farklı noktalarında gösteren ve sınıfında dünyanın en iyi SİHA'sı olan Bayraktar TB2'yi geliştiren ve üreten Baykar ekibini tebrik ettiğini belirtti.

Törende Baykar'ın geliştirdiği insansız sistemler ailesinin envantere giren üyeleri Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ile geliştirme çalışmaları devam eden Bayraktar TB3 SİHA ve Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı da sergilendi.

Baykar ekibi, "T500" kuyruk numaralı Bayraktar TB2 SİHA ile fotoğraf çektirdi.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA'lar, geçmişte 27 saat 3 dakika havada kalarak ve 27 bin 30 feet irtifaya çıkarak havacılık tarihinin havada kalış ve irtifa rekorlarını kırmıştı. Şimdiye kadar 600 bin saatin üzerinde başarılı uçuş gerçekleştiren milli SİHA Bayraktar TB2, Türkiye'nin en uzun süre uçan milli hava aracı unvanına sahip olarak görev yapıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip Bayraktar TB2 SİHA'ların yazılımları, tasarımı ve kritik tüm bileşenleri, Baykar tarafından tamamen milli ve özgün olarak geliştiriliyor.

Bayraktar TB2, sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen harekatlarda da kritik görevlerde rol aldı. Türkiye'nin terörle mücadelesinde oldukça etkili olan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 2015'ten itibaren çukur operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekatlarında görev yaptı. Aynı zamanda Mavi Vatan'ın korunması ve güvenliği için önemli görevlerde yer aldı.

Bayraktar TB2 SİHA'lar, Türkiye'nin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine de büyük katkı sağladı. Libya'da meşru hükümetin darbecilere karşı mücadelesinde büyük başarı gösterdi. 2020 yılında ise Azerbaycan'ın 30 yıllık Ermenistan işgalindeki Karabağ'ı hür kılma mücadelesi olan Tek Vatan Harekatı'nda harbin doğasını değiştirdi. Azerbaycan'ın zaferi SİHA'lar ile kazanılmış ilk muharebe olarak dünya harp tarihine geçti.

ADINA MARŞLAR BESTELENDİ

Savunma ve havacılıkta paradigma değiştiren milli SİHA'lar, 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tam bir güç çarpanı olarak dünyanın önüne çıktı. Ukrayna'nın mücadelesinde adeta sembol haline gelen Bayraktar TB2'lerin oyuncakları yapıldı, adına marşlar bestelendi. Ülkede Bayraktar Radyosu kuruldu ve yeni doğan çocuklara "Bayraktar" adı verildi.

Bu başarılarla birlikte savunma analistleri ve uzmanlar tarafından sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterildi. Ukrayna'nın mücadelesini desteklemek adına Bayraktar TB2 alarak bağışlamak isteyen dünya halkları yardım kampanyaları başlattı. Aralarında Litvanya, Polonya, Ukrayna, Letonya, Norveç, Kanada ve İspanya'nın bulunduğu 7 ülkede dünya tarihinde ilk defa görülecek şekilde ana muharebe platformunun doğrudan adı verilerek vatandaşlar yardım topladı.

Bayraktar TB2, insani yardım görevleri ve afetlerde de etkisini gösterdi. 2020 yılından beri Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile işbirliği çerçevesinde Bayraktar TB2 İHA'lar, orman yangınlarının erken tespiti ve söndürme çalışmalarının verimli yönetilmesinde etkin görev alıyor. Milli İHA'lar, Baykar tarafından kurulan teknolojik altyapı ile her yıl yüzlerce yangını ilk anda tespit ederek Yeşil Vatan'ın korunmasına da destek veriyor.

2020'deki Malatya ve Elazığ depremlerinden itibaren deprem bölgelerinde görev yapan milli SİHA'lar, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra da önemli görevler üstlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde 7'si Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli toplam 40 Bayraktar TB2, sahadaki çalışmalarda kriz masasına destek verdi. Milli SİHA'lar, ayrıca arama kurtarma, hasar tespiti, kriz yönetimi ve lojistik süreçlerin planlanmasında, düzensiz göç ve göçmenlerin takibinde, kaybolan dağcılar veya doğa sporcuları için yapılan arama kurtarma görevlerinde de etkin şekilde kullanılıyor.

30 ÜLKEYE İHRACAT

Baykar, rekabete dayalı süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığıyla imzaladığı anlaşmayla 2023 yılına Bayraktar TB2 için yapılan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesiyle başladı. Romanya'ya gerçekleştirilen ihracatla birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar, NATO üyesi 4 ülke ve AB üyesi 2 ülkenin envanterine girdi.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA'lar için şu ana kadar 30 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.