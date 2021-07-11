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Bayram İkramiyesi ne kadar? Emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi zamlı tutarı belli oldu

2021 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında emekli bayram ikramiyeleri geliyor. Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerinin yatmasını bekleyen vatandaşlar Bayram İkramiyesi ne kadar? sorusunu gündeme getirdi. Emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi tutarı belli oldu

Bayram İkramiyesi ne kadar? Emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi zamlı tutarı belli oldu

SGK emeklileri ve BAĞKUR emeklileri 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? sorusunun cevabını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi. İşte 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi...

KURBAN İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?

Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödeniyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLECEK, YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesinden de faydalanacak. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlara da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.

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