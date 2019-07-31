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HaberlerSosyal Güvenlik

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekliye bayram ikramiyesi 2019

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca emekli Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye için heyecanlı. Peki, bakanlıktan açıklama geldi mi? İşte detaylar...

bayram ikramiyesi

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Soruları çığ gibi büyüyor. Emekliler Kurban Bayramı'nda alacağı emekli ikramiyeleri için gün sayıyor. Gözler Sosyal Güvenlik Kurumu'nda. Detaylar haberimizde...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2019

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.

Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak.

İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

Mayıs ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de ikramiye alabilecek. Ancak, haziranda emekli olacak kişiler ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı’nda almaya hak kazanacak.

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