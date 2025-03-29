Bayram ve arifede eczane ve hastaneler açık mı? 29 Mart-1 Nisan 2025 eczane ve hastanelerin mesai saati kaç?
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle eczane ve hastanelerin çalışma durumları araştırılıyor. 29 Mart ile 1 Nisan arasında idrak edilecek bayram nedeniyle, 'Bayram ve arifede eczane ve hastaneler açık mı?' araştırması hız kazandı. İşte, arife ve bayramda eczane ve hastanelerin çalışma saatleri...
Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, eczane ve hastanelerin çalışma saatleri merak konusu oldu. 29 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak bayram süresince sağlık hizmetlerine erişim sağlamak isteyen vatandaşlar, “Bayramda ve arife gününde eczaneler ve hastaneler açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, arife ve bayram günlerinde eczane ve hastanelerin çalışma durumu hakkında detaylar…
ARİFE VE BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?
Arife ve bayram günü acil servisler hizmet vermeye devam edecek. Ancak poliklinikler 29 Mart Cumartesi arife günü saat 13.00 itibarıyla bayram tatiline girecek.
ARİFE VE BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?
Arife günü yarım gün resmi tatil olarak sayıldığı için eczaneler 13.00'e kadar açık olacak. Saat 13.00'ten sonra sadece nöbetçi eczaneler açık olmaya devam edecek.
30-31 Mart ve 1 Nisan bayram günlerinde ise sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.