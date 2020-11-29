Süper Lig'in 10. haftasında BB Erzurumspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 29. dakikada Kaan Kanak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı. 60. dakikada Veysel Sarı skoru eşitledi. 65. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, Antalyaspor'u 2-1 öne geçiren isim oldu. 89. dakikada Ricardo Gomes, uzun süren VAR incelemesinin ardından skoru eşitledi: 2-2. Aynı pozisyonda Naldo, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Antalyaspor maçı 10 kişi tamamladı. Kalan dakikalarda skor değişmedi maç 2-2 sona erdi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR