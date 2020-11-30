DHA'nın haberine göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor´da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımızın TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz"

Ligde 9 maça çıkan BB Erzurumspor'un 9 puanı bulunuyor.