BBP, 170 belediye başkan adayını tanıttı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Belediye kaynaklarını kullanırken, kuruşu kuruşuna hesap verildiği, vatandaşlarımızın tüm harcamaları an be an takip edebildikleri bir sistem meydana getireceğiz." dedi.
Destici, partisinin bir otelde düzenlenen yerel seçim kampanyası ve aday tanıtım toplantısında konuştu.
BBP'nin kuruluşunun 26'ncı yıl dönümü olduğunu anımsatan Destici, ilk günkü dava bilinci, millet, memleket aşkı ve hizmet arzusuyla yola devam ettiklerini belirtti.
Destici, 31 Mart'taki yerel seçimlere de bu bilinç, sorumluluk ve şuurla hazırlandıklarını ifade ederek, "Yerel yönetimlerde vatandaşlarımıza layık olan, değişen çağ ve ve koşullara uyum sağlayan, şeffaf, akılcı, tutumlu ve çevreyle barışık belediyeler hedefimizi geliştireceğiz. Belediye kaynaklarını kullanırken, kuruşu kuruşuna hesap verildiği, vatandaşlarımızın tüm harcamaları anbean takip edebildikleri bir sistem meydana getireceğiz." diye konuştu.
ÜRETİMİ DESTEKLEYEN VE DENETLEYEN BELEDİYECİLİK
Hizmetlerin dengeli şekilde aktarıldığı, böylece mümkün olduğunca adaletin tesis edildiği bir belediyeciliği hedeflediklerini anlatan Destici, problem çözen, planlı, örnek ve kenti markalaştıran, üreten, üretimi destekleyen ve denetleyen belediyecilik anlayışını ilke edindiklerini söyledi.
Su kullanım bedellerinde yarı yarıya, ulaşımda ise yüzde 20 indirim yapılacağının sözünü veren Destici, "Her belediyemiz kendi engelli çalışan sayısının 2 katı kadar arkadaşımızı istihdam edecek ve böylece bir nebze de olsun adaleti tesis etmeye çalışacaktır." diye konuştu.
Destici, yerel yönetim çalışmalarında çevreci ve kalkınmacı olacaklarını bildirerek, "Biz dersimize çalıştık. Mahalle mahalle, sokak sokak, tüm meselelere hakim ve bunları çözmek için kendini millete adayan bir anlayışla milletimizin önüne çıkıyoruz. Büyük Birlik Partisinin önceliği vatan, bayrak, ezan, devlet ve millettir. Hiçbir makam ve mevki bu değerlerin üzerinde değildir, olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Mustafa Destici, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın Tokat'ın Zile ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden annesine rahmet, babasına ise acil şifalar diledi.
Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkisini dile getiren Destici, partisince 7 Şubat'ta "Gulca Katliamı ve Ceza Kampları" konulu panelin yapılacağını duyurdu.
TOPLANTIDAN NOTLAR
Konuşmanın ardından BBP'nin Türkiye genelindeki 170 belediye için başkan adaylarının tanıtımı yapıldı ve Destici, adaylarla hatıra fotoğrafı çekildi.
BBP'nin yerel seçim kampanya sloganı "Özümüz Millet, Sözümüz Hizmet" olarak açıklandı.
Seçim kampanyası videolarının gösterildiği toplantıda, partinin kurumsal kimlik kılavuzu da salondakilere tanıtıldı.
Destici'nin doğum günü dolayısıyla partinin kadın kolları tarafından kendisine çiçek takdim edildi.
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