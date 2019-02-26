2 | 17

Anne Dani Leigh bu fikri çok sevdi ve her ay bir pizza sipariş ederek fotoğraf çekimine koyuldu. Aile her ay farklı bir pizza sipariş etti, böylelikle yeni tatlar da keşfetmiş oldu. En sevdikleri pizzayı ise yalnızca 3 kere söyleyediler.