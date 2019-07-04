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HaberlerSigortaBebekler doğuştan sigortalı

Ak sigorta doğum teminatı olmasa bile bebeklere sigorta yapıyor

Aksigorta, Aksağlık ürününe sahip kadın sigortalılar için doğum teminatına sahip olmasalar dahi yeni doğan bebeklerini, Aksigorta güvencesi altına alıyor. Böylece bebekler doğuştan gelen hastalıklar da dâhil Aksigorta yenileme güvencesinde oluyor.

Tolga Tezbaşaran

 

Aksigorta, sağlık sigortası ürünü Aksağlık’ı geliştirdi. Bugüne kadar Ailem, Çocuğum, Yeni Hayat ve VIP paketleri olmak üzere 4 farklı plan sunan Aksağlık; 1 Nisan tarihi itibarıyla herhangi bir planda ürün sahibi olan annelerin yeni doğan bebeklerini, yapılacak sağlık değerlendirmesi neticesinde Akbebek olarak teminat altına alabiliyor. Böylelikle Akbebek’ler doğuştan gelen hastalıklara bekleme süresi uygulanmaksızın Aksigorta yenileme güvencesi kazanıyor.

Aksigorta olarak tüm ailenin sağlığını teminat altına aldıklarını belirten Aksigorta Bireysel Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Aksağlık Ailem Paketi ile Aksigortalılar, ailelerinin her üyesinin farklı ihtiyaçlarını tek pakette güvence altına alabiliyorlar. Türkiye genelinde 4 bini aşkın sağlık kurumunda geçerli olan Aksağlık Ailem’de Yatarak Tedavili, Standart ve Ailem Plus olmak üzere üç farklı plan seçeneği bulunuyor. Çocuklara ebeveynlerinden bağımsız sigorta imkânı sunan Aksağlık Çocuğum paketinde ise çocukluk çağı rutin aşıları ücretsiz olarak karşılanıyor. Aksağlık Yeni Hayat’ta ise kadınlar, ailenin yeni üyesini bekledikleri hamilelik süresince Türkiye’nin en seçkin sağlık kurumlarından hizmet alma şansına sahip oluyor’’ diyerek Aksağlık ürününün avantajlarından bahsetti.

 

YURTDIŞI DA GÜVENCEDE

 Öte yandan Aksağlık VIP paketi, limitsiz hizmet seçeneği ve sık seyahat eden kişileri yurt dışında yaşayacakları sağlık risklerine karşı da güvence sunuyor. Ayrıca kişiye özel modüler ürünü Aksağlık Flex ile sigortalılara plan haricinde kendilerine en uygun sigortayı yaratma özgürlüğü sunuyor. 18 yaş üzerindeki tüm sigortalılarına geniş kapsamlı kurum ağıyla, muayene, kardiyolojik tetkik, laboratuvar tetkiklerini içeren check up hizmeti hediye ediyor.

 

Aksağlık mobil uygulaması, nöbetçi eczanelerden canlı desteğe, poliçe bilgilerinden anlaşmalı kurumlara kadar ihtiyaç duyulabilecek pek çok bilgi ve hizmete ulaştırıyor. Acil durumlarda tek tıkla ambulans ve nöbetçi eczaneye ulaşılabilirken, Aksigortalılar anlaşmalı sağlık kurumlarının adres bilgisi ve yol tarifine de erişebiliyorlar.

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