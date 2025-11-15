12 ilçede kesinti! 15 Kasım 2025 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kent genelinde 12 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Planlı elektrik kesintisi, birçok ilçede belirli saat aralıklarında etkili olacak. Elektrik verilemeyecek bölgeler BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, "Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta kesilecek?" İşte ayrıntılar...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 15 Kasım Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler saat kaçta kesilecek?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞTE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
12 ilçede elektrik kesintisi
Bağcılar
Bayrampaşa
Beylikdüzü
Büyükçekmece
Esenler
Esenyurt
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Sarıyer
Sultangazi
Şişli