İstanbul'da elektrik kesintisi sorgulama sayfası, özellikle planlı kesintilerin ve arızaların takibi için büyük önem taşımaktadır. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), İstanbul'un bazı ilçelerinde gerçekleştirdikleri bakım ve onarım çalışmaları kendi sitesi üzerinden duyuruyor. 28 Eylül için planlanan kesintiler hakkında bilgi almak isteyenler için elektrik kesintisi sorgulama ekranını haberimizde derledik. İşte detaylar...