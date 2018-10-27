Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ), Emekli Sandığı’na tabi kocasından aylık alan kadınların BAĞ-KUR’lu anne babalarından bağlanan aylığını önce kesti ve geriye dönük borç çıkardı. Aylık tekrar bağlandı ancak çıkartılan borç tahsil edilmeye devam ediyor. Okurlardan bu konuda çok sayıda mağduriyet mesajı geliyor.

YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİZİ BEDELLİ ASKERLİKTE KULLANABİLİRSİNİZ



Soru: Çalışanlarla ilgili Habertürk olarak bizleri sürekli bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Bedelli askerlik kapsamında askerliğimi yapmayı planlıyorum ancak ücretli izin kullanmak istiyorum. Bunu yapmam mümkün mü? Çalıştığım şirketin insan kaynakları yapamayacağımı ve de askerlik sırasında sigorta çıkışımı yapıp, askerlikten dönünce tekrar giriş yapacaklarını söylediler. Buna hakları var mı? (Deniz Y.)

Cevap: Önceki bedelli uygulamalarından farklı olarak bu kez yasaya çalışanların silah altına alındığı dönemde “aylıksız/ücretsiz izinli” sayılacağına dair hüküm konuldu. Bu hüküm, uygulamada kafa karışıklığına ve işçi-işveren arasında tartışmalara yol açtı. Kullanmadığınız yıllık ücretli izniniz varsa, bedelli askerlik döneminde bu izninizi kullanmanızda yasal olarak bir engel bulunmuyor. İşvereniniz kabul ederse ücretli izninizi 21 günlük askerlik döneminde kullanabilirsiniz. Sigorta çıkışınızı yapmaktan kasıt, sigortalılığınızın, askerlik süresince askıya alınmasıdır. Bu dönemde ücret almayacaksınız, primleriniz yatırılmayacak. Askerlik dönüşü işe devam edeceksiniz.

BAĞ-KUR’LU KIZI, DAVA AÇARAK SGK’NIN ÇIKARDIĞI BORCU İPTAL ETTİREBİLİR



Soru: Rahmetli babam asker emeklisi idi. 1990’da, emekliliğinden yaklaşık 12 yıl sonra vefat etti. Annem babamdan dolayı Emekli Sandığı’ndan dul aylığı almakta iken, ilerleyen senelerde kendisine Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bilgi verildi. Başvurması durumunda yasalar gereği BAĞ-KUR’lu dedemden dolayı yetim aylığı almaya hak kazandığını belirttiler. Annem de 01/07/2005 tarihinden itibaren ölüm aylığı almaya başladı. Fakat geçen sene annemin babamdan dolayı aldığı maaşından kesinti yapmaya, dedemden bağlanan maaşını da vermemeye başladılar. Dedemin maaşının yanlış bağlandığını, bundan dolayı borç çıkartıldığı belirtildi. Dedemden aldığı maaşı bir sene vermediler. İşin ilginç yanı yeni bir genelgeyle annemin dedemden dolayı kesilen maaşını tekrar vermeye başladılar ve halen almaktadır. Ama babamdan aldığı maaşından kesinti de halen devam etmektedir. Bu hak neden verildi, neden geri alındı anlamadım. Madem geri verildi, kesinti neden devam etmekte? Annem 1939 doğumlu ve bu maaşla geçinmekte. Bu konuda yapabileceğimiz herhangi bir şey var mıdır? Dava açsak masraf yapmaya değer mi, emsali var mıdır? (Murat T.)

Cevap: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı iştirakçisi eşinden dolayı dul aylığı alanlara BAĞ-KUR’a tabi anne babasından dolayı önce aylık bağladı, sonra 2013’te çıkartılan bir genelgeyle aylığı keserek, geriye dönük borç çıkardı.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2018/427 esas, 2018/949 sayılı kararıyla annenizin durumundaki bir vatandaşı haklı buldu. SGK, Yargıtay’ın bu yöndeki kararları dolayısıyla yeni bir genelgeyle bu kişilere tekrar aylık bağlamaya başladı. Fakat daha önce çıkardığı borçları da tahsil etmeye devam ediyor. Normalde SGK’nın, Yargıtay’ın bu kararını emsal kabul edip daha önce çıkardığı borçları iptal etmesi, tahsil ettiği parayı da iade etmesi gerekir.



Yargıtay kararını emsal gösterip, çıkartılan borcun kaldırılması, tahsil edilmiş olan tutarın da iadesi için kişisel dava açabilirsiniz. Aşağıdaki linkte yer alan haberimizde daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

https://www.haberturk.com/yargitay-dan-tarihi-karar-2130556-ekonomi

ÜZERİNİZDE ŞİRKET GÖRÜNEN EMEKLİ DOKTOR İLAVE ÖDEMEDEN YARARLANAMAZ



Soru: Öncelikle emekli doktor maaşlarıyla ilgili ayrıntılı bilgilendirmenizden dolayı emekli bir hekim olarak minnettarım. Size 1-2 sorum olacak. Umarım mailim ulaşır. Emekli doktorlara ilave zam kesin mi ve 1 Ocak 2019’da başlayacak mı? Benim üzerimde bir adi (birey) şirket var. Şirketi eşimin üzerine mi devretmeliyim ya da devretmesem de zammı alabilir miyim? (Dr. Serdar H. Ç.)

Cevap: Serdar Bey, konuyla ilgili düzenleme, bedelli askerlikle ilgili yasayla gerçekleştirildi. Buna göre, Emekli Sandığı’na tabi uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına bugünkü katsayı üzerinden 2 bin 5 lira, uzman olmayanların aylıklarına bin 533 liralık artış yapılacak. Ödemelere 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlanacak. Üzerinizde şirket bulunduğu takdirde ilave ödemeden yararlanamazsınız. Bu ödemeden, emekli olduktan sonra sigortalı olarak çalışmaya devam edenler yararlanamayacak.

MEMURLUĞA ARA VEREREK ÜNİVERSİTE TAHSİL SÜRESİ BORÇLANILAMAZ



Soru: Meslek lisesi öğrenimim sonrası (Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi) 1994 yılında devlet memurluğuna başladım. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni kazanınca, üniversite farklı bir ilde olduğundan istifa ettim. Genel Müdürlük, mecburi hizmetimi tahsil süremin sonuna erteledi. Üniversiteyi 7 yılda bitirebildim. Diğer meslek gruplarındaki benimle aynı durumda olanlar geceleri devlet dairesinde nöbet tutar gibi yapıp her türlü imkânlarından faydalandılar.

Öğrenimim dolayısıyla ayrı kaldığım günleri borçlanmam mümkün müdür? (Siyaser A.)

Cevap: Maalesef böyle bir borçlanma imkânı bulunmuyor. Öğrenim dolayısıyla borçlanma Milli Savunma, İçişleri Bakanlığı gibi kurumlar adına öğrenim görenlere sağlanıyor.

STAJ SAYESİNDE İŞE GİRMEDEN ÖNCE DOĞUM BORÇLANMASI YAPILMASI, İŞE GİRİŞ TARİHİNİ ÖNE ÇEKER



Soru: Ticaret lisesinde iken 1995 yılında staj yaptım. 2011 yılında SSK’lı olarak çalışmaya başladım, 1500 gün primim bulunuyor. 58 yaş ve 7200 prim günüyle emekli olabileceğim söylendi. İlk doğumumu 1998 yılında, işe başlamadan önce yaptım. Doğum borçlanması yaparsam işe giriş tarihim 1995’e mi çekilir? (Aynur K.)

Cevap: Stajı 1995 yılında yaptığınız için, işe girmeden önceki doğumdan dolayı borçlanma yapabilirsiniz. Bu durumda işe giriş tarihiniz 2011 yılından iki yıl geriye gider, 1995’e gitmez. 2009 yılında işe başlayanlar da sizin gibi 58 yaş, 7200 prim gününe tabidir. Bu nedenle borçlanmak suretiyle sadece prim gününüzü artırabilirsiniz.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR YASASININ AKIBETİ BELİRSİZ



Soru: Sizden bir ricam olacak, bu EYT hakkında ne olacağı belli değil gibi, fakat ben yine de merak ediyorum. Doğum tarihim 04.12.1981. SSK giriş 01.10.1997. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkarsa faydalanabilir miyim? (Mesut Y.)

Cevap: Yasa çıktığı takdirde, prim gününüz 5000’e ulaşırsa, 2022 yılında emekli olabilirsiniz. Ancak yasanın çıkıp çıkmayacağı veya nasıl çıkacağı henüz belli değil.

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