beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Beşiktaş Galatasaray derbi maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...
beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 27 EKİM 2019
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
12:00 Maç Saati
12:00 Futbolun Şehirleri
13:00 Eski Dostlar
13:15 Kısa Özet: BJK-GS 2018-2019 Sezonu
13:30 Kısa Özet: GS-FB 2018-2019 Sezonu
13:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
14:00 Derbiye Doğru
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
16:00 Maç Sonu
16:00 90 Dakikada 90 Gol
17:00 Maç Önü
19:00 Beşiktaş - Galatasaray
19:45 Devre Arası
20:00 Beşiktaş - Galatasaray
21:00 Maç Sonu
21:15 Maç Önü
23:15 Maç Saati
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
BeIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ
beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.
|Kanal Adı
|:
|beIN SPORT 1 HD
|Paket İsmi
|:
|DIGITURK T37
|Frekansı
|:
|11675
|Polarisazyon Değeri
|:
|V - Dikey
|Kapsama
|:
|Batı
|SR
|:
|24444
|FEC
|:
|3/4
|Tip
|:
Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.
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