2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusu yanıt buldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz haftalarda 8 bin bekçi alımı yapacağını duyurmuştu. Bugün yapılan son dakika açıklamada ise, bekçi alımlarının Mart ayında yapılacağı bilgisi geldi.
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK 2019
Bakan Soylu Mart ayının ilk günlerinde bekçi alımı ilanı yayımlayacaklarını duyurdu. Buna göre, Polis Akademisi Başkanlığı (POMEM) tarafından gerçekleştirilecek olan 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımlarının 4 ila 8 Mart tarihleri arasında başlaması ön görülüyor.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İşte bekçilik için başvuracak kişilerde aranan koşullar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlkokulu bitirmiş olmak (İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim şartını yükseltebilecek)
c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak
Öte yandan yeni düzenlemeye göre, bekçi olmaya hak kazanan adayların eğitimleri yatılı olacaktır.
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