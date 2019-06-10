Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak sorusu binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 8 bin bekçi alımı yapılacağını duyurmasının ardından 81 ilde bekçilik başvurusu için harekete geçti. Şartlara göre uygun görülen adaylar şimdi de yazılı sınav için bekliyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar için daha sonra mülakat sınavında ter dökecek.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2019

Bekçilik sınavının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı fakat geçtiğimiz dönem alınan başvurularda, müracaatların son gününden yaklaşık üç ay sonra gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu dönem gerçekleştirilecek olan sınavın haziran ayının son günleri ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması öngörülebilir.

Konuyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığı'ndan veya MEB'ten herhangi bir bilgi gelmesi halinde detaylar haberimizde olacaktır.

BEKÇİLİK SINAVINDA HANGİ SORULAR ÇIKACAK?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.

Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.