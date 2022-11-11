Belçika'da boynundan bıçaklanan polis öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Avrupa Belçika'da boynundan bıçaklanan polis öldü
ABONE OL

Belçika'da boynundan bıçaklanan bir polis hayatını kaybetti

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kuzey Tren Garı yakınlarında bıçaklı bir kişi, devriye gezen polis ekibine saldırdı. Saldırıda boynundan bıçakla ağır yaralanan bir polis memuru yaşamını yitirdi

Belçika'da boynundan bıçaklanan polis öldü
Belçika'da boynundan bıçaklanan polis öldü
0:00 / 0:00
AA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis ekibine yapılan bıçaklı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

Belçika basınındaki haberlere göre, Brüksel'deki Kuzey Tren Garı yakınında meydana gelen olayda bıçaklı bir kişi bölgede devriye gezen polis ekibine saldırdı.

Saldırıda boynundan yaralanan bir polis memuru yaşamını yitirdi, diğer polis memuru yaralandı. Saldırgan olay yerine gelen başka bir polis tarafından etkisiz hale getirildi.

OLAYDAN ÖNCE POLİS KARAKOLUNA GİDİP SALDIRI DÜZENLEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Saldırganın bugün daha önce bir polis karakoluna gittiği ve saldırı düzenleyeceğini söylediği belirtildi.

Psikolojik sorunları olduğu düşünülen kişinin muayene için bir hastaneye götürüldüğü, daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

AA'nın haberine göre; Savcılığın saldırıda terör şüphesini de ihtimaller dahilinde değerlendirdiği kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Umrede rahatsızlanan 2 Türk vatandaşı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
DÜNYA Umrede rahatsızlanan 2 Türk vatandaşı ambulans uçakla ...
İngiltere: Kuzey İrlanda Protokolü'nde AB'yle müzakere edilmiş çözümü tercih ediyoruz
DÜNYA İngiltere'den AB'ye 'Kuzey İrlanda' konusunda olumlu ...
İran'da tutuklu İtalya vatandaşı ülkesine döndü
DÜNYA İran'da tutuklu İtalya vatandaşı ülkesine döndü
ABD'den Ukrayna'ya 'hava savunma sistemleri' yardımı
DÜNYA ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım
Emine Erdoğan, Semerkant'ta Özbekistan'ın Renkleri Sergisi'ni ziyaret etti
DÜNYA Özbekistan'ın Renkleri
Mahmud Abbas: "1967 sınırlarında bir Filistin devletinden aşağısını kabul etmeyeceğiz"
DÜNYA Filistin: 1967 sınırlarının aşağısını kabul ...
Paris'te maaş artışı talebiyle gösteri düzenlendi
DÜNYA Paris'te maaş artışı talebiyle gösteri düzenlendi
Biden ve Şi, 14 Kasım'da G20 Zirvesi'nin düzenleneceği Bali'de görüşecek
DÜNYA Biden ve Şi Çinping yüz yüze görüşecek
İtalya, Ukrayna'ya silah yardımı için yeni bir kararname hazırlığında değil
DÜNYA İtalya: Ukrayna'ya silah yardımı kararnamesi ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.