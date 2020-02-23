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Belhanda'dan 'Fener ağlama' işareti

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken 20 yıllık hasretine de son verdi. Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart gören Younes Belhanda maç sonunda 'Fener ağlama' işareti yaptı

Belhanda
DHA

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, 3-1'lik Fenerbahçe derbisi galibiyetinin ardından stattan çıkarken ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Mücadelede kırmızı kart gören Belhanda mixzone alanından çıkarken basın mensuplarına dönerek eli ve gözünü kullanarak 'Fener ağlama' anlamına gelen işarette bulundu.

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