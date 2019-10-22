Belhanda'ya büyük tepki!

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı maçta Younes Belhanda taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Maç boyu yaptığı top kayıpları ile dikkat çeken Faslı futbolcu, 66. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Belhanda, kenara gelirken taraftarlar ıslık yağmuru başlatırken başta Fatih Terim olmak üzere yedek kulübesi tepkileri durdurmaya çalıştı. Bu esnada Belhanda da taraftarların tepkisine el kol hareketleriyle yanıt verdi. Islık sesleri yükselirken oyundan çıkan Belhanda doğrudan soyunma odasına gitti.

HASAN ŞAŞ GETİRDİ

Soyunma odasına giden Faslı 10 numaranın ardından yardımcı antrenör Hasan Şaş da içeri giderken yıldız ismi kulübeye geri getirdi.

SERI'YE DE ISLIK

Galatasaray'da oyundan çıkan bir başka isim olan Seri de taraftarlar tarafından ıslıklandı.