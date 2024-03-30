Benfica: 1 - Chaves: 0 | MAÇ SONUCU
Portekiz Premier Ligi'nin 27. haftasında Benfica, evinde Chaves'i 1-0 mağlup etti.
Portekiz Premier Ligi'nin 27. haftasında Benfica ile Chaves karşı karşıya geldi. Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Benfica 1-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 68. dakikada João Neves attı.
Benfica iki kez penaltı atışından yararlanamadı. Kırmızı Beyazlılarda 26'da Angel Di Maria ve 66. dakikada Arthur, penaltıyı kaçıran isimler oldu.
Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, 82. dakikada oyuna girdi.
Portekiz Premier Ligi'nde 2. sırada yer alarak şampiyonluk mücadelesi veren Benfica puanını 67'ye yükseltirken, Chaves ise 19 puanda kaldı.