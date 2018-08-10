Benfica - Vitoria Guimaraes maçı rakamları

Benfica ve Vitoria Guimaraes, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:30. Benfica, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Vitoria Guimaraes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 255 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Benfica kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Vitoria Guimaraes sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Benfica önceki hafta Moreirense mücadelesinde 1-0 kazandı.

Vitoria Guimaraes, Porto karşılaşmaında 0-1 yenildi.

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