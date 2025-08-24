Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Bengi Başer hakkında suç duyurusu | Son dakika haberleri

        Bengi Başer hakkında suç duyurusu

        Diyarbakır Barosu, Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 18:56 Güncelleme: 24.08.2025 - 18:56
        Bengi Başer hakkında suç duyurusu
        Diyarbakır Barosu, Prof. Dr. Bengi Başer hakkında "X’te yaptığı paylaşımda “insan alt türleri” ifadesiyle toplumu hedef aldığı, nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlemesi, görevi ve mesleki sorumluluklarıyla bağdaşmayan, etik ilkelere aykırı paylaşım yaptığı gerekçesiyle" suç duyurusunda bulundu.

        Diyarbakır Barosu tarafından ayrıca, Sağlık Bakanlığı’na da disiplin soruşturması başlatılması talebiyle başvuru yapılacağı duyuruldu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

