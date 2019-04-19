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Bir mekanda yemek yiyen Berfin Erdoğan, çıkışta basın mensuplarını karşısında görünce şoke oldu. Mahcup tavırlarıyla dikkat çeken Berfin Erdoğan, muhabirlere, “Utanıyorum siz çekince, zaten bir şey de yok” dedi.