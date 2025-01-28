Berke Özer'den Galatasaray açıklaması!

Soru: Fenerbahçeli olduğun biliniyor. Kulübün anlaşırsa, sen Galatasaray ile anlaşır mısın? Galatasaray kalesini korur musun?

"Bu tabii ki de bugünün konuları değil. Transferi düşünmüyorum. Sadece Galatasaray değil. Genel olarak konuşuyorum. Eğer öyle bir durum olursa hem kulübün menfaati, hem de bizler için doğru bir şey olursa, başka transfer durumları olmazsa oturur, konuşuruz. Bizler profesyoneliz. Ailemizi futboldan geçindiriyoruz. En doğrusunu yapmak bizim görevimiz."