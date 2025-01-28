Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Berke Özer'den Galatasaray açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Berke Özer'den Galatasaray açıklaması!

        Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. İsmi son dönemde Galatasaray ile anılan Berke, sarı-kırmızılılarla ilgili flaş ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer, Ekol TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'la ismi anılan Berke, çarpıcı ifadeler kullandı.

        2

        Soru: Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında bir baskı hissediyor musun?

        "Tam tersi, daha rahat hissediyorum. Bu tarz maçlarda, büyük statlarda.. Daha kendime güveniyorum, oynamayı seviyorum. Açıkçası Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına çıkarken kendi içimde, iyi oynayacağımı biliyordum."

        3

        "Ahmed Kutucu çok özel bir oyuncu. Birçok farklı özelliği olan bir oyuncu. Arda hocayla da bu özelliklerini daha ileri taşımış bir oyuncu. Biraz duygusal bir oyuncu. Eğer gerekli destek verilebilirse, Arda hocanın ona sahip çıktığı gibi sahip çıkılırsa, Galatasaray'da da çok büyük işler yapabilir."

        4

        "Galatasaray, oyunculara değer veren bir kulüp. Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz birçok Türk oyuncuda bunu görüyoruz. Ahmed Kutucu'ya da destek verilir, aynı şekilde değer görürse çok büyük işler yapacaktır. Ahmed çünkü çok özel bir oyuncu."

        5

        Galatasaray ile ilgili attığı tweetler hakkında...

        "Hangi taraftar, 10-11 yaşındayken bir gün Fenerbahçe kalesini koruyacağını ya da Galatasaray, Beşiktaş kalesini koruyacağını düşünebilir? 10 yaşında yapılmış bir şeyi bugün ben 24-25 yaşında yapmıyorum. Ben bugün 25 yaşındayım. Daha başka bir mentaliteyle, daha başka bir olgunlukla hayatımı yaşıyorum, futbol kariyerime odaklıyım. Eğer siz 10 yaşında yaptıklarınıı bugünkü kafanıza uyarlarsanız, tabii ki de çok saçma olur. Keşke olmasaydı, ama 10 yaşındaydım. Bir şeyin bilincinde değilsiniz, futbolu bilmiyorsunuz..."

        6

        Soru: Fenerbahçeli olduğun biliniyor. Kulübün anlaşırsa, sen Galatasaray ile anlaşır mısın? Galatasaray kalesini korur musun?

        "Bu tabii ki de bugünün konuları değil. Transferi düşünmüyorum. Sadece Galatasaray değil. Genel olarak konuşuyorum. Eğer öyle bir durum olursa hem kulübün menfaati, hem de bizler için doğru bir şey olursa, başka transfer durumları olmazsa oturur, konuşuruz. Bizler profesyoneliz. Ailemizi futboldan geçindiriyoruz. En doğrusunu yapmak bizim görevimiz."

        7

        Topu Galatasaray kulübesine atması hakkında;

        "Okan Hocaya neden saygısızlık yapayım? Topu uzağa atmak istedim, keşke sağ tarafa değil de sol tarafa atsaydım."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        1500 liraya sarı ölüm
        1500 liraya sarı ölüm
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        Talisca çılgınlığı!
        Talisca çılgınlığı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        "Suriye ile ticaretimiz 25 günde 219 milyon dolara yükseldi"
        "Suriye ile ticaretimiz 25 günde 219 milyon dolara yükseldi"