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        Haberler Dünya Berlin'de Gazze'ye destek eylemine müdahale

        Berlin'de Gazze'ye destek eylemine müdahale

        ABD'de birçok üniversitede öğrencilerin günlerdir Gazze'ye destek için düzenlediği protestolar dünya gündeminden düşmezken, Berlin'de Filistin destekçileri tarafından oluşturulan "Gazze'ye destek" kampını boşaltma kararı sonrası polis ekipleri göstericilere müdahale etti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 14:56 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:05
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        Berlin'de Gazze'ye destek eylemine müdahale
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken dünyanın dört bir yanında Gazze'ye destek gösterileri düzenleniyor.

        Son bir haftadır ABD'nin çeşitli üniversitelerinde Gazze'ye destek protestoları gerçekleşirken, Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçileri tarafından oluşturulan "Gazze'ye destek" kampını boşaltma kararı alındı.

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        Almanya hükümetinin Filistin destekçileri tarafından oluşturulan "Gazze'ye destek" kampını boşaltma kararı sonrası polis ekipleri göstericilere müdahale etti.

        Bazı göstericiler gözaltına alındı.

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        #almanya
        #protesto
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