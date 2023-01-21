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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu!

Beşiktaş, anlaşmaya vardığı eski golcüsü Vincent Aboubakar'a kavuştu. Saat 04.00 sularında İstanbul'a gelen Kamerunlu futbolcuyla bugün resmi sözleşme imzalanacak ve siyah-beyazlılarda 3. Aboubakar dönemi resmen başlayacak.

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  • Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu!

    Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'a yeniden kavuştu. Kamerunlu futbolcuyu taşıyan uçak, saat 04.00 sularında İstanbul'a iniş yaptı.
  • Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu!

    6 SAATLİK EVRAK RÖTARI

    Yıldız futbolcu, uzayan evrak işleri nedeniyle İstanbul'a rötarlı geldi. 22.00'de beklenen Kamerunlu yıldız, yaklaşık 6 saatlik gecikme yaşadı. 
  • Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu!

    Gerekli belgelerin gece yarısına doğru gelmesiyle 18.00'de kalkması planlanan uçak 00.00'da yolculuğuna başladı. Golcü oyuncu saat 04.00 sularında İstanbul'a indi.
  • Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu!

    KAYSERİ KAFİLESİNDE YER ALACAK

    Yıldız futbolcu buradan kalacağı otele geçerken 09.00'da sağlık kontrolüne girdi. Aboubakar, ardından sözleşmeyi imzalamak için kulübe geçecek. 
  • Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu!

    Aboubakar, sonrasında ise lisans işlemlerinin halledilmesinin ardından takıma katılacak ve 16.00'daki uçakla Kayseri'ye gidecek olan kafilede yer alacak.
  • Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu!

    YILLIK 2.5 MİLYON EURO KAZANACAK

    Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak.
  • Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu!

    İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

    Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı. Yıldız isim 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında siyah-beyazlılarla mutlu sona ulaşmıştı. 
  • Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu!
  • Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu!

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