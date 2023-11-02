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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:23 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:23
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        Antalyaspor hazırlıkları devam etti
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanı, Beşiktaş Kulübü Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş de takip etti.

        Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Isınma koşularının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, dar alanda oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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