Spor Toto Süper Lig'in lideri Başakşehir, 3. sırada bulunan Beşiktaş'a konuk oluyor. Başakşehir liderliğini perçinlemek, Beşiktaş da 2. sıraya yükselebilmek için; yarın oynanacak derbide Galatasaray'ın puan kaybını hesaplayıp bu akşam 3 puanı almak istiyor.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19:00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: BeIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Medel, Atiba, Lens, Dorukhan, Ljajic, Burak Yılmaz
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho
BEŞİKTAŞ 4'TE 4 YAPMAK İSTİYOR
Ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanmayı başaran siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir karşısında da seriyi sürdürmeye gayret edecek. Süper Lig'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 50 puanla 3. sırada bulunuyor.
Medipol Başakşehir ise 18 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgi ve topladığı 61 puanla ligin ilk sırasında yer alıyor.
Beşiktaş, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Ricardo Quaresma ve Adriano'dan yoksun maça çıkacak.
Siyah-beyazlılarda Caner Erkin ve Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, karşılaşmada da sarı kart gördükleri takdirde 29. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu bu maçta da takımdaki yerini alamayacak.
AVCI - GÜNEŞ REKABETİNDE 17. RANDEVU
Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Şenol Güneş ile Abdullah Avcı, kariyerlerinde 17. kez karşı karşıya geliyor.
Geride kalan 16 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti.
İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 16 maçın 5'inde Şenol Güneş'in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 4 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı.
Şenol Güneş'in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı'nın ekibi 15 golle buna karşılık verdi.
İLK MAÇ TÜRKİYE KUPASI'NDA
Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ilk kez 3 Şubat 2010'da o dönemdeki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi.
İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin 1 hafta sonra oynanan rövanşını, Trabzonspor 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.
İki teknik adam, 2014-2015 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaştı. Şenol Güneş'in başında bulunduğu Bursaspor, Abdullah Avcı'nın yönetimindeki İstanbul ekibini, normal süresi 0-0, uzatma bölümü de 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ DÖNEMİ
Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in ve Şenol Güneş de Beşiktaş'ın başındayken 8. kez karşılaşacak. Avcı, geride kalan 7 maçta 3 kez kazanırken, Güneş 1 galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda atılan gol sayılarında da Abdullah Avcı'nın takımının üstünlüğü bulunuyor. Medipol Başakşehir bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.
AVCI SON 6 MAÇTA KAYBETMEDİ
İki teknik adamın rekabetinde son maçlarda Abdullah Avcı'nın üstünlüğü görülüyor. Avcı, Şenol Güneş'e karşı oynadığı son 6 maçta ise yenilgi görmedi. Abdullah Avcı, Şenol Güneş'e karşı oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu maçlarda Avcı'nın ekibi 9 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.
İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:
|Tarih
|Kulvar
|Avcı'nın takımı
|Güneş'in takımı
|Skor
|3 Şubat 2010
|Türkiye Kupası
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|1-1
|10 Şubat 2010
|Türkiye Kupası
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|0-1
|20 Şubat 2010
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|0-0
|12 Aralık 2010
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|1-3
|15 Mayıs 2011
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|1-3
|17 Eylül 2011
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Trabzonspor
|1-0
|28 Kasım 2014
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Bursaspor
|0-0
|11 Şubat 2015
|Türkiye Kupası
|İstanbul B. Bld.
|Bursaspor
|1-1 (3-4 penaltılar)
|25 Nisan 2015
|Süper Lig
|İstanbul B. Bld.
|Bursaspor
|1-4
|13 Eylül 2015
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|0-2
|14 Şubat 2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|2-2
|26 Kasım 2016
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|1-1
|30 Nisan 2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|3-1
|23 Ekim 2017
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|1-1
|18 Mart 2018
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|1-0
|3 Kasım 2018
|Süper Lig
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|1-0
BEŞİKTAŞ'IN KABUSU
Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibine karşı galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 23 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi.
İki ekip arasında 21'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 23 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 28, rakibini 6 maçtır yenemeyen Beşiktaş ise 25 gol attı.
Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 16 resmi maçtan sadece 2'sini kazandı.
LİG MAÇLARI
İki ekip Süper Lig'de 21 kez karşılaştı, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 4 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı.
Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 golüne, turuncu-lacivertli ekip 25 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR
Medipol Başakşehir'le Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla rakibini Süper Lig'de 11. kez konuk edecek.
İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, 6'sı BJK İnönü Stadı, 2'si Vodafone Park, birer tanesi Başakşehir Fatih Terim Stadı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmak üzere geride kalan 10 lig maçında siyah-beyazlılar 3, turuncu-lacivertliler bir galibiyet aldı, 6 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.
Evindeki lig maçlarında rakibine 6 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, sahasında toplam 11 gol attı, 8 gol yedi. Geçen sezon Vodafone Park'taki müsabaka 1-1 bitti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.