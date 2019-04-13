Spor Toto Süper Lig'in lideri Başakşehir, 3. sırada bulunan Beşiktaş'a konuk oluyor. Başakşehir liderliğini perçinlemek, Beşiktaş da 2. sıraya yükselebilmek için; yarın oynanacak derbide Galatasaray'ın puan kaybını hesaplayıp bu akşam 3 puanı almak istiyor.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR



STAT: Vodafone Park

SAAT: 19:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: BeIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Medel, Atiba, Lens, Dorukhan, Ljajic, Burak Yılmaz

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho

BEŞİKTAŞ 4'TE 4 YAPMAK İSTİYOR

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanmayı başaran siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir karşısında da seriyi sürdürmeye gayret edecek. Süper Lig'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 50 puanla 3. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir ise 18 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgi ve topladığı 61 puanla ligin ilk sırasında yer alıyor.

Beşiktaş, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Ricardo Quaresma ve Adriano'dan yoksun maça çıkacak.

Siyah-beyazlılarda Caner Erkin ve Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, karşılaşmada da sarı kart gördükleri takdirde 29. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu bu maçta da takımdaki yerini alamayacak.

AVCI - GÜNEŞ REKABETİNDE 17. RANDEVU

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Şenol Güneş ile Abdullah Avcı, kariyerlerinde 17. kez karşı karşıya geliyor.

Geride kalan 16 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti.

İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 16 maçın 5'inde Şenol Güneş'in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 4 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı.

Şenol Güneş'in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı'nın ekibi 15 golle buna karşılık verdi.

İLK MAÇ TÜRKİYE KUPASI'NDA

Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ilk kez 3 Şubat 2010'da o dönemdeki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin 1 hafta sonra oynanan rövanşını, Trabzonspor 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.

İki teknik adam, 2014-2015 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaştı. Şenol Güneş'in başında bulunduğu Bursaspor, Abdullah Avcı'nın yönetimindeki İstanbul ekibini, normal süresi 0-0, uzatma bölümü de 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in ve Şenol Güneş de Beşiktaş'ın başındayken 8. kez karşılaşacak. Avcı, geride kalan 7 maçta 3 kez kazanırken, Güneş 1 galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda atılan gol sayılarında da Abdullah Avcı'nın takımının üstünlüğü bulunuyor. Medipol Başakşehir bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

AVCI SON 6 MAÇTA KAYBETMEDİ

İki teknik adamın rekabetinde son maçlarda Abdullah Avcı'nın üstünlüğü görülüyor. Avcı, Şenol Güneş'e karşı oynadığı son 6 maçta ise yenilgi görmedi. Abdullah Avcı, Şenol Güneş'e karşı oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu maçlarda Avcı'nın ekibi 9 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:

Tarih Kulvar Avcı'nın takımı Güneş'in takımı Skor 3 Şubat 2010 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-1 10 Şubat 2010 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Trabzonspor 0-1 20 Şubat 2010 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 0-0 12 Aralık 2010 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-3 15 Mayıs 2011 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-3 17 Eylül 2011 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-0 28 Kasım 2014 Süper Lig İstanbul B. Bld. Bursaspor 0-0 11 Şubat 2015 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Bursaspor 1-1 (3-4 penaltılar) 25 Nisan 2015 Süper Lig İstanbul B. Bld. Bursaspor 1-4 13 Eylül 2015 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 0-2 14 Şubat 2016 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 2-2 26 Kasım 2016 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-1 30 Nisan 2017 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 3-1 23 Ekim 2017 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-1 18 Mart 2018 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-0 3 Kasım 2018 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-0

BEŞİKTAŞ'IN KABUSU

Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibine karşı galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 23 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi.

İki ekip arasında 21'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 23 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 28, rakibini 6 maçtır yenemeyen Beşiktaş ise 25 gol attı.

Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 16 resmi maçtan sadece 2'sini kazandı.

LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 21 kez karşılaştı, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 4 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 golüne, turuncu-lacivertli ekip 25 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR

Medipol Başakşehir'le Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla rakibini Süper Lig'de 11. kez konuk edecek.

İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, 6'sı BJK İnönü Stadı, 2'si Vodafone Park, birer tanesi Başakşehir Fatih Terim Stadı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmak üzere geride kalan 10 lig maçında siyah-beyazlılar 3, turuncu-lacivertliler bir galibiyet aldı, 6 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Evindeki lig maçlarında rakibine 6 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, sahasında toplam 11 gol attı, 8 gol yedi. Geçen sezon Vodafone Park'taki müsabaka 1-1 bitti.