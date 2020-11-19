Siyah-beyazılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Başakşehir maçı hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00’de yapacağı çalışmayla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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