Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Turuncu-laciverti ekip; Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kalesinde gol görmedi. Medipol Başakşehir, söz konusu 4 maçta fileleri 8 kez havalandırdı.

Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor.

32. RANDEVU

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 31 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON MAÇ BERABERE

İki takım arasında oynanan son maç 2-2 bitti. Vodafone Park'ta oynanan 7 Mart 2022'de oynanan karşılaşmada Başakşehir iki kez öne geçse de siyah-beyazlı ekip beraberliği yakaladı. Konuk ekibin golleri Stefano Okaka ve Trezeguet'den gelirken, siyah-beyazlı takımın gollerini Güven Yalçın ve Kenan Karaman attı.

Siyah-beyazlı ekibin 41 golüne, Medipol Başakşehir 42 golle karşılık verdi.