Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Beşiktaş başkanını seçiyor

AA

Siyah-beyazlı kulüpte olağan seçimli genel kurul yarın yapılacak. Kongrede, mevcut başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay başkanlık için yarışacak

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başlayacak.

Genel kurulda, mevcut başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay, yeni dönem başkanlığı için yarışacak.

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 204 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek. Fikret Orman beyaz, Hürser Tekinoktay ise sarı renkli zarfla genel kurulda başkanlık yarışı verecek.

Ayrıca, genel kurulda denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurullarında da seçim olacak. Seçme ve sicil kurulunda 3, denetim ile disiplin kurullarında ise ikişer liste seçime girecek.

YÖNETİM KURULUNDA ÜYE SAYISI DÜŞECEK

Beşiktaş Kulübünde yarınki seçimden itibaren bir başkan ve 13 yönetim kurulu üyesi görev yapacak.

Siyah-beyazlı kulübün 15 Eylül 2018'de gerçekleştirilen tüzük tadil kongresinde kulüp yönetim kurulu üye sayısının 16'dan 14'e düşmesi yönündeki talep kabul edilmişti.

Buna göre geçmiş dönemlerde bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek üyenin görev aldığı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, yeni dönemde bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşacak. Yapılan bu değişiklik, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmişti.

FİKRET ORMAN'IN LİSTESİ

Fikret Orman'ın yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Asıl üyeler: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre

Yedek üyeler: Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu

HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ

Hürser Tekinoktay'ın yönetim kurulu aday listesi ise şu isimlerden oluştu:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Yağmur Sağnak, Levon Kamer Dökmeciyan, Ercan Özcan, Nilay Yılmaz, Mehmet Bilal Özokur, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Engin Bayraktutan, Mehmet Serkan Ergin

FİKRET ORMAN'IN 5. KONGRESİ

Siyah-beyazlı kulübün başkanlığına ilk olarak 25 Mart 2012'de seçilen Fikret Orman, 7 yılı aşkın görev süresi içinde 5. kez seçime girecek.

Orman, kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından 2012'deki olağanüstü seçimli genel kurulda Bülent Deriş ve Nazmi Koca ile yarıştı. Seçimlerde kullanılan 4 bin 545 oyun 4 bin 27'sini alan Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün başkanı oldu.

Fikret Orman, tüzük gereği 16 Haziran 2013'te yapılan seçimde ise bu dönem yönetim kurulunda yer verdiği Serdal Adalı karşısında seçimi kazandı. Söz konusu kongrede 5 bin 988 geçerli oyun 3 bin 850'sini alan Fikret Orman, 3 yıllığına yeniden başkan seçildi.

16 Mayıs 2016'daki seçime tek aday olarak giren Orman, kullanılan oyların 3 bin 658'ini alarak başkanlığını sürdürdü.

Orman, 16 Ekim 2018'de gerçekleştirilen seçime bir kez daha tek aday olarak girerken, bu sefer geçerli oyların 1911'ini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i
FUTBOLTerim'in Rize 11'i...
Kasımpaşa, Kayserispor'a konuk oluyor
FUTBOLKasımpaşa, Kayserispor'a konuk oluyor
Medipol Başakşehir'in konuğu MKE Ankaragücü
FUTBOLBaşakşehir'in konuğu Ankaragücü
Fenerbahçe'nin transfer listesinde kimler var? Galatasaray hangi futbolcuyla öne sözleşme imzaladı?
FUTBOLFenerbahçe'nin transfer listesinde kimler var?
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! 3 yerli isim hedefte...
FUTBOLFenerbahçe 3 yerlinin peşinde!
Avrupa futboluna İngiliz ambargosu!
FUTBOLAvrupa futboluna İngiliz ambargosu!
Fenerbahçe'nin en büyük rakibi West Ham United!
FUTBOLFenerbahçe'nin en büyük rakibi!
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea
FUTBOLAvrupa Ligi'nde Arsenal-Chelsea finali
Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçı planı
FUTBOLBelhanda'nın yokluğunda özel plan!
Moura mucizeyi gerçekleştirdi!
FUTBOLFinale giden 5 saniye!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X