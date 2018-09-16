Beşiktaş Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleşiyor. 10:30'da başlayan toplantıda oy verme işlemi başladı.

Kongreye sabah saatleri itibarıyla katılımın az olduğu gözlendi. Kongre divan kurulu başkanlığı seçiminin ardından saat 10.30'da oy verme işlemi başladı. Genel kurulda, aidatlarını yatıran 14 bin 456 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak. Seçime, mevcut başkan Fikret Orman tek aday olarak girdi. Orman, yönetim kurulunda değişiklik yapmak için seçim kararı almıştı.

FİKRET ORMAN'IN 4. KONGRESİ

Beşiktaş Kulübüne ilk olarak 25 Mart 2012'de başkan seçilen Fikret Orman, 6 yılı aşkın görev süresi içinde 4. kez seçime girdi.

Orman, kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından 2012'deki olağanüstü seçimli genel kurulda Bülent Deriş ve Nazmi Koca ile yarıştı. Seçimlerde kullanılan 4 bin 545 oyun 4 bin 27'sini alan Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün başkanı oldu. Orman, tüzük gereği 16 Haziran 2013'te gerçekleştirilen seçimde bu sefer Serdal Adalı karşısında seçimi kazandı. Söz konusu kongrede 5 bin 988 geçerli oyun 3 bin 850'sini alan Fikret Orman, 3 yıllığına yeniden başkan seçildi.

16 Mayıs 2016'daki seçime ise tek aday olarak giren Orman, kullanılan oyların 3 bin 658'ini alarak başkanlığını sürdürdü.

5 YÖNETİCİ DEĞİŞTİ

Orman, yeni dönem yönetim kurulu aday listesinde 5 değişiklik yaptı.

Fikret Orman'ın son yönetim kurulunda yer alan Ahmet Nur Çebi, Berk Hacıgüzeller, Erdal Torunoğulları, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ yeni dönemde görev almayacak.

SERDAL ADALI HAMLESİ

Fikret Orman, 2013'te başkanlık için yarıştığı Serdal Adalı'ya da yeni yönetim kurulu listesinde yer verdi.

Yıldırım Demirören döneminde yöneticik yapan Serdal Adalı, uzun bir süre sonra Beşiktaş yönetiminde bulunacak.

Serdal Adalı'nın yanı sıra Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Gökçe Meriçten ile Melih Aydoğdu yeni dönemde yönetici olacak.

YENİ YÖNETİM KURULU ŞÖYLE

Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu aday listesinde yer alan isimler şunlar:

Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Hüseyin Yücel, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Gökçe Meriçten, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu.

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