Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi, derbi nefesleri kesti! Siyah-beyazlıların 3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe tarihi bir geri dönüşe imza atarak ikinci yarıda bulduğu 3 golle sahadan 1 puanla ayrıldı.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulaması tam üç kez devreye girdi, kritik kararlar alındı.
Siyah-beyazlılar henüz maçın başında Gökhan Gönül'ün golüyle 1-0 öne geçse de pozisyonda Atiba Hutchinson'ın ofsaytta olduğunu düşünen Fenerbahçeliler itirazlarda bulundu.
Hakem Bülent Yıldırım, uzun süre VAR odasından gelecek yanıtı bekledi.
Gökhan Gönül'ün kaleye gol vuruşunu yaptığı sırada Atiba Hutchinson'ın kaleye en yakın oyuncu olup olmadığı yönünde incelemede bulunan VAR odasından "gol nizami" cevabı geldi.
YILDIRIM, PENALTI "VAR" DEDİ!
Mücadelede 14. dakika oynanırken Beşiktaş penaltı kazandı, VAR yine devredeydi.
Gökhan Gönül cezası sahası içerisinde topu kontrol etmek isterken, Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı.
Hakem Bülent Yıldırım pozisyonu devam ettirdi ancak daha sonra VAR'dan uyardı geldi.
VAR Hakemi Cüneyt Çakır'ın tavsiyesi sonrası kenara gelen Bülent Yıldırım, "penaltı noktasını" gösterdi.
Meşin yuvarlağın başına geçen Burak Yılmaz, topu ağlara göndererek tabeladaki skoru 2-0'a taşıdı.
SADIK'IN GOLÜNDE VAR İNCELEMESİ
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar'ın 61. dakikada attığı golün ardından hakem Bülent Yıldırım VAR incelemesi yaptı.
Valbuena'nın kullandığı duran topta Sadık kafa vuruşunu yaptı ve skoru 3-2 yaptı.
Ancak pozisyonda Sadık'ın kafa vuruşu yaptığı sürede Dorukhan'a faul yapmış olma ihtimali üzerine VAR ekranına gidildi.
Bülent Yıldırım yaptığı incelemenin ardından pozisyonda faul olmadığına ve golün nizami olduğuna hükmederek orta noktayı gösterdi.
"KARARLAR DOĞRU"
Tarihi derbiyi beIN SPORTS'ta değerlendiren ve hakem kararlarını mercek altına alan hakem yorumcusu Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve ekibinin kararlarının doğru olduğunu dile getirdi.
Çoban şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş’ın ilk golünden önce Burak-Sadık mücadelesinde çaldığı faul düdüğünde, bulunduğu açıdan Sadık’ın Burak’ı çektiğini gördü. Fakat öncesinde Burak Sadık’ı çekmişti ve açısı ters olduğu için bunu göremedi. Faulün Sadık’ın lehine verilmesi daha doğru olurdu"
"Maçın 14. dakikasında Hasan Ali’nin Gökhan Gönül’ün alt baldırına kontrolsüz darbesini Yıldırım değerlendiremeyince VAR devreye girdi ve doğru bir penaltı kararı verildi"
"Hasan Ali’nin sarı kart görmesi gerekirdi ancak Yıldırım bu kartı atladı. 39’da Lens’in yerde kaldığı pozisyonda penaltı yoktu, devam kararı doğruydu."
"62. dakikada Sadık’ın golü temizdi, faul yoktu. Bence tartışılacak tarafı da yoktu. 'Var neden müdahale etti?'denilirse tahmin ediyorum kararı onaylamak için bu pozisyona müdahale etti"
"Oyunun genelinde Yıldırım’ın kararları oyuncular tarafından kabul gördü, göstermediği iki sarı kart dışında disiplin uygulamalarında da başarılıydı."
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