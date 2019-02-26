Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kritik kararlar VAR!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası uzun yıllar unutulmayacak bir derbiye sahne olurken derbide birçok kritik karar da verildi. Beşiktaş'ın ilk iki golü ve Fenerbahçe'nin ikinci golünde VAR incelemesine başvuruldu!