Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?
Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligde son olarak oynadığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçında ev sahibi olmanın avantajını kullanıp, kötü gidişe dur demek istiyor. Sarı-lacivertliler ise, zorlu deplasmanda, galip gelip çıkışını sürdürmek istiyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?" İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı tarihi...
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Derbi mücadelesi için geri sayım sürerken, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının biletlerin satışa çıkacağı tarih, taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç, iki takım açısından 3 puandan fazlasını ifade ediyor. Peki, "Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?" İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı başlama saati...
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
BJK SuperApp Kara Kartal+ üyeleri, uygulama içerisinden öncelikli bilet satın alımını, 29 Ekim 10.00-12.00 saatleri arasında yapabilecektir.
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Loca: 50.000TL
VIP 100: 37.500TL
VIP 101-126: 33.750TL
1. Kategori: 12.000 TL
2. Kategori: 11.000 TL
3. Kategori: 9.750 TL
4. Kategori: 7.500TL
5. Kategori: 6.500TL
6. Kategori: 5.750TL
Doğu Üst: 6.500TL
7. Kategori: 2.500TL
8. Kategori: 2.250TL
EN GOLLÜ MAÇLAR
İki rakip arasında geride kalan 359 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.
İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 100 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.
Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'taki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.