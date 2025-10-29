Habertürk
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı

        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı

        Beyoğlu'nda bir evde havai fişek nedeniyle yangın çıktı. Havai fişekten çıkan alevler bitişikteki eve sıçradı. Mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 21:13 Güncelleme: 29.10.2025 - 22:02
        Beyoğlu'nda bir apartmanda havai fişek nedeniyle çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta bulunan bir apartmanda havai fişek patlaması sonucu yangın çıktığı yönünde itfaiyeye ihbarda bulunuldu.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında apartmanda mahsur kalan 6 kişilik aile, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

