Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşılaşıyor. Kazanan nefes alacak, kaybeden ise krizin içine düşecek... Beşiktaş - Galatasaray derbisi, Habertürk Spor editörleri Ahmet Hamdi Girgin ve Ahmet Selim Kul'un canlı anlatımıyla HT Stüdyo'da!

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

YEDEKLER: Utku, Erdoğan, Necip, Muhayer, Oğuzhan, Ljajic, Kartal, Erdem, Boyd, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Feghouli, Babel, Andone

YEDEKLER: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Jimmy, Taylan, Emre Mor

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SÜPER LİG PUAN DURUMU

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Sezona kötü başlayan Beşiktaş, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi alan siyah-beyazlı takımın 9 puanı bulunuyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Braga'ya evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, derbiyi kazanarak, toparlanma sürecine girmeyi amaçlıyor. Ligde bu sezon evinde 4 maç yapan siyah-beyazlı ekip, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde etti. Sahasında 7 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 2 gol gördü.

SAKATLIK SIKINTISI

Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Douglas, N'Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta derbi öncesi Caner Erkin ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan bu iki oyuncu, Galatasaray karşısında da kart görmesi halinde 10. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

ABDULLAH AVCI SIKINTILI

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk derbiye sıkıntılı çıkacak. Beklentileri karşılayamayan Avcı, son olarak Braga maçında taraftarların tepkisine maruz kaldı. Taraftarların istifaya davet ettiği Avcı, Braga karşılaşması sonrası, mücadeleye devam edeceğini açıklamıştı. Beşiktaş, Avcı yönetiminde bu sezonki 11 resmi karşılaşmada sadece 2 kez kazanabildi. Avcı'nın teknik direktörlüğünde 6 maçtan mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) October 27, 2019

GALATASARAY CEPHESİ

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Galatasaray, geride kalan 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giren Galatasaray, derbide rakibini mağlup ederek kötü gidişine "dur" demek istiyor.

FALCAO YİNE YOK

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a karşı da sahaya çıkamayacak. Öte yandan Galatasaray'da sarı kart cezalısı Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Younes Belhanda ve Marcao derbide sarı kart görmeleri durumunda, ligin 10. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GÖZLER BELHANDA VE SERİ'DE

Galatasaray'da gözler, Sivasspor karşılaşmasında bazı taraftarlarca ıslıklanan Seri ile Real Madrid müsabakasında protesto edilen ve taraftarlarla gerginlik yaşayan Belhanda'da olacak.

BABEL ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giyecek.

DERTLASMAN!

Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada oynadığı müsabakalarda alması muhtemel 12 puanın 5'ini hanesine yazdırabildi. Ligde dış sahada 4 maça çıkan Galatasaray, 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puan kaybetti.

SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, son 7 resmi maçında 1 kez kazanırken, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile yaptığı maçlarda berabere kaldı. Galatasaray, 8. haftada Sivas ile oynadığı maçı ise güçlükle 3-2 kazandı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise Club Brugge ile berabere kalırken, PSG ve Real Madrid'e mağlup oldu.

GOL SIKINTISI

Süper Lig'de 8 maça çıkan Galatasaray, bu müsabakalarda toplam 9 gol buldu. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 8 müsabakanın 3'ünde gol sevinci yaşayamazken, 3'ünde de 1'den fazla gol atamadı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yaptığı 3 karşılaşmada da fileleri havalandıramadı.

346. RANDEVU

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette, geride kalan 345 maçın 122'sini Galatasaray, 110'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 452 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 122 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 45, Beşiktaş ise 35 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 150, siyah-beyazlılar 128 gol attı.

Geçen sezon ligde yapılan maçları ev sahibi takımlar kazandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta 1-0, Galatasaray da Türk Telekom Stadı'nda 2-0 galip geldi.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

TERİM'İN 61. DERBİ HEYECANI

Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 60 derbi maçta görev yaptı. Fatih Terim, Galatasaray'ın Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 22 galibiyet, 23 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde Beşiktaş ile yaptığı maçların 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 6'sında yenildi.

GALATASARAY'IN DERBİ KARNESİ ZAYIF

Sarı-kırmızılılar, son yıllarda dış sahada çıktığı 9 derbide galibiyet elde edemedi. Galatasaray, dış sahada tarihi rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 9 derbide 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, dış sahadaki son 5 derbide sadece 1 kez fileleri havalandırabilirken, kalesinde 7 gol gördü. Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 17 maçın sadece 2'sinde galibiyet alabildi.

BEŞİKTAŞ, VODAFONE PARK'TA ASLAN'A YENİLMEDİ

Siyah-beyazlılar, 2016 yılında hizmete giren yeni stadyumunda sarı-kırmızılıları bugüne kadar 3 kez konuk etti. Geride kalan 3 karşılaşmada Beşiktaş 2 kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 6 golüne, sarı-kırmızılılar 2 golle karşılık verdi.