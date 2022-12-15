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Beşiktaş, hazırlık maçında 5 golle kazandı

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş ile Bitexen Giresunspor arasında oynanan hazırlık maçını siyah-beyazlılar, 5-3 kazandı

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  • Beşiktaş, hazırlık maçında 5 golle kazandı

    Beşiktaş, Antalya'daki hazırlık kampında karşılaştığı Giresunspor'u 5-3'lük skorla mağlup etti.
  • Beşiktaş, hazırlık maçında 5 golle kazandı

    Müsabakada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Georges-Kevin N'Koudou, Nathan Redmond ve Jackson Muleka ilk 11'ini sahaya sürdü.
  • Beşiktaş, hazırlık maçında 5 golle kazandı

    Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper Uludağ, Meija Navarrete, Jorman Campuzano, Brandley Kuwas, Serginho, Borja Sainz ve Rijad Bajic ilk 11'ini tercih etti.
  • Beşiktaş, hazırlık maçında 5 golle kazandı

    Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 30. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. 
  • Beşiktaş, hazırlık maçında 5 golle kazandı

    Siyah-beyazlılar, 45. dakikada penaltıdan N'Koudou'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve devre arasına 2-0 önde girdi.
  • Beşiktaş, hazırlık maçında 5 golle kazandı

    Beşiktaş, ikinci yarıya golle başladı. Siyah-beyazlılar, 46. dakikada yine Gedson Fernandes'in golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Bitexen Giresunspor, 51. dakikada Serginho'nun golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Beşiktaş, 70. dakikada Cenk Tosun ile bir gol daha buldu ve skor 4-1 oldu. Giresunspor, 80. dakikada Doğan Can Davas ile skoru 4-2'ye getirdi. Beşiktaş, 86. dakikada Cenk Tosun, Giresunspor ise 90. dakikada penaltıdan Vukan Savicevic ile birer gol daha bulurken maç, 5-3 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.
  • Beşiktaş, hazırlık maçında 5 golle kazandı

    Şenol Güneş, 46. dakikada Salih Uçan-Necip Uysal, Atiba Hutchinson-Dele Alli, Ersin Destanoğlu-Mert Günok, 59. dakikada Tayyip Talha Sanuç-Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond-Francisco Montero, Georges-Kevin N'Koudou-Cenk Tosun, 66. dakikada Gedson Fernandes-Josef de Souza, Umut Meraş-Tayfur Bingöl, 77. dakikada Jackson Muleka-Arthur Masuaku ve 84. dakikada Valentin Rosier-Semih Kılıçsoy değişiklikleri yaptı.
  • Beşiktaş, hazırlık maçında 5 golle kazandı

    Hakan Keleş ise 46. dakikada Meija Navarrete-Görkem Sağlam, Brandley Kuwas-Vukan Savicevic, Alper Uludağ-Kadir Seven, Onurcan Piri-Ferhat Kaplan, 57. dakikada Jorman Campuzano-Talha Ulvan, Rijad Bajic-Oğulcan Çağlayan, Kadir Seven-Murat Cem Akpınar, 62. dakikada Serginho-Rahmetullah Berişbek, Borja Sainz-Doğan Can Davas ve 82. dakikada Roman Arias-Mert Han Kurt değişiklikleri gerçekleştirdi.
  • Beşiktaş, hazırlık maçında 5 golle kazandı

    Bu arada, maçın 54. dakikasında Giresunspor'dan Kadir Seven ile Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde çarpıştı. Her iki oyuncu da 2 dakika kadar sahada tedavi edildikten sonra 56. dakikada oyun alanını terk etti. Kadir'in kafasına bandaj uygulanırken, Tayyip Talha'nın kaşının açıldığı görüldü.
  • Beşiktaş, hazırlık maçında 5 golle kazandı

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