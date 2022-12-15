Beşiktaş, ikinci yarıya golle başladı. Siyah-beyazlılar, 46. dakikada yine Gedson Fernandes'in golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Bitexen Giresunspor, 51. dakikada Serginho'nun golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Beşiktaş, 70. dakikada Cenk Tosun ile bir gol daha buldu ve skor 4-1 oldu. Giresunspor, 80. dakikada Doğan Can Davas ile skoru 4-2'ye getirdi. Beşiktaş, 86. dakikada Cenk Tosun, Giresunspor ise 90. dakikada penaltıdan Vukan Savicevic ile birer gol daha bulurken maç, 5-3 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.