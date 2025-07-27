Beşiktaş ile adı anılmıştı: Emerson Royal, Flamengo'da!

Adı transferde daha öncesinde Beşiktaş ile anılan Emerson Royal'in yeni adresi belli oldu.

Brezilyalı oyuncu Milan'dan ayrılıp ülkesine döndü ve yeni takımı Flamengo oldu. 26 yaşındaki sağ bek, Flamengo ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı.