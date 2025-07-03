Beşiktaş'ın 8. İngiliz futbolcusu Abraham!

Beşiktaş'ın İtalyan temsilcisi Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer ettiği forvet oyuncusu Tammy Abraham, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 8. İngiliz futbolcusu oldu.

Gelecek sezon Beşiktaş formasını giyecek İngiliz futbolcunun, iki kulüp arasında imzalanan sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda kalıcı transferi devreye girecek.

Siyah-beyazlı takım, kulüp tarihinde 1959 sezonundan 2025-2026 transfer dönemine dek 55 farklı ülkeden 188 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu Serie A ekiplerinden Milan'da kiralık olarak tamamlayan 27 yaşındaki golcü oyuncunun "Kara kartal"a transferiyle Beşiktaş tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 189'a çıktı.

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TAKIMDAKİ İKİNCİ İNGİLİZ Tammy Abraham'ın transferiyle Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki İngiliz futbolcu sayısı iki oldu. "Kara kartal"daki ikinci sezonunu geride bırakan Alex Oxlade-Chamberlain'in ardından Abraham da siyah-beyazlı formayla boy gösterecek.

CHELSEA İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham'ın kulüp kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi kupası bulunuyor. Tecrübeli golcü, altyapısında forma giydiği İngiliz ekibi Chelsea'yle 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaştı. İngiliz futbolcu Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra UEFA Süper Kupa, UEFA Konferans Ligi ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

ROMA, BONSERVİSİNE SERVET ÖDEDİ Chelsea altyapısında yetişen Tammy Abraham, kiralık olarak gittiği İngiltere Championship ekiplerinde gösterdiği performanslarla kariyer çıkışını yaptı. Championship'te Bristol City (2016-2017) ve Aston Villa (2018-2019) formalarıyla golcü kimliğini ortaya koyan Abraham, 26'şar kez gol sevinci yaşadı. Bir sonraki sezon Chelsea'de boy gösteren Tammy Abraham, "Maviler"deki iki sezonun ardından 2021-2022'de teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma'ya 40 milyon avroyu aşkın bir bedelle transfer oldu. REKLAM Roma'daki üçüncü sezonunda yaşadığı sakatlığın ardından sahalardan uzak kalan İngiliz golcü, son olarak Milan'da kiralık olarak forma giydi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Tammy Abraham, tüm kulvarlarda 44 maçta görev yaptı. İngiliz futbolcu, söz konusu maçlarda 10 kez rakip ağları sarstı. Abraham, geçen sezon Milan formasıyla İtalya Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı.