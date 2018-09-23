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"Yeni bir rekabet ve her hafta oynayacağım bir kulüp istedim. Gerçekten oynamak istediğim bir yaştayım. Beşiktaş'ın bunun için bana çok yardımı oluyor. İngiltere ve Bundesliga'da oynadım. Şimdi uluslararası alanda ciddi bir konumda olan, geleneklerine bağlı bir kulüpte oynama şansı yakaladım. Taraftarlar, kulüp, oyuncular, benim için kusursuz bir eşleşme oldu."