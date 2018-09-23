Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'tan samimi açıklamalar
23.09.2018 - 16:43 | Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, Alman Bild Gazetesi'ne özel bir röportaj verdi ve Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e mağlup oldukları maçtaki hatalarına değinirken, siyah-beyazlı kulüpteki ilk günleri ile ilgili konuştu. Başarılı file bekçisi ayırca Sergio Ramos'la yaşadığı pozisyonu anlattı ve "O an ne oluyor diye düşündüm" dedi
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"Yeni bir rekabet ve her hafta oynayacağım bir kulüp istedim. Gerçekten oynamak istediğim bir yaştayım. Beşiktaş'ın bunun için bana çok yardımı oluyor. İngiltere ve Bundesliga'da oynadım. Şimdi uluslararası alanda ciddi bir konumda olan, geleneklerine bağlı bir kulüpte oynama şansı yakaladım. Taraftarlar, kulüp, oyuncular, benim için kusursuz bir eşleşme oldu."
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"Geçen sezon harika geçti ancak mutsuz şekilde sona erdi. Ancak bazı anlarda bir sporcu olduğunun ve normal haftalar gibi anormal haftalar olabileceğinin de farkında olmalısın. Tekrar kendimi toparlamam ve geçmişe takılı kalmamam gerektiğini biliyordum. Finale ulaşmış olmamız bizim için harika bir başarı. Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmayı başaran çok Alman kaleci yok."
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"O gün birçok şey bir araya geldi. İnsanlar duymak istemese de, daha sonra ortaya çıkan sakatlığımın beni ne kadar etkilediğini de bilemeyeceğiz. Bu bir mazeret değil ancak bir detay."
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"Ramos bana bilerek mi müdahalede bulundu, bilemiyorum. Kişisel olarak bu beni çok da ilgilendirmiyor. Tek bildiğim, yere düştükten sonra 'Ne oluyor' diye düşündüm. 5 hakemin hiçbirinden bir reaksiyon gelmedi. Adrenalin doluydum ve sadece o anda maçı düşünüyordum."
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"Ramos'un hareketinden sonra bir sarsıntı geçirdiğim ve görüşümün sınırlandığı tıbben kanıtlandı. Kulüp beni bu işte uzman birine gönderdi. Ama yine bunu bir mazeret olsun diye söylemiyorum. Tüm sezon istikrarlı oynadım, normal şartlarda hatalarımı anlanlandıramıyorum."
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"Ramos benden özür dilemedi. Telefon numaramın onda olduğunu da sanmıyorum. O sert bir oyuncu, kişisel olarak ona karşı kötü bir şey hissetmiyorum."
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"Bana yüzlerce kez soruldu ancak hatalarımı geri alamam. Oliver Kahn da 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir hata yaptı ancak bundan daha güçlü geri dönmesini bildi. Bu yüzden kendimi doğru şekilde yönlendirerek Şampiyonlar Ligi finalinin benimle devam etmesine izin vermeyeceğim. Artık bunu sonlandırmak istiyorum."
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"Psikolojik bir destek almadım, kendim bununla başa çıkabilecek kadar güçlüyüm. Ailem ve arkadaşlarım bana kesinlikle harika destek oldu. 1-2 hafta boyunca her gün finali düşündüm. Sonra hayata döndüm ve biraz akışına bıraktım. Yine o pozisyonları tekrar tekrar izleyebilirim ancak hiçbir şey değişmez. Çalışmak, kendimi hazırlamak zorundayım."
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"Jürgen Klopp tatilde beni defalarca aradı, iletişime geçti. Onunla aramda harika bir ilişki var. Medya tarafından kurulan baskı çok büyüktü ve Liverpool'un da bir şeyler yapması gerekiyordu. Durumum iyi değildi ancak futbolda böyle şeyler olur."
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"Klopp'a hiç kızgın değilim, onunla bir problemim yok. Harika bir ilişkimiz var, beni Mainz'dan transfer eden isim o. Liverpool'da kalabilirdim ve bazı maçlarda oynayabilirdim ancak ben bir numara olmak ve düzenli oynamak istedim. Kimseye gitmem gerektiğini söylemedim, Liverpool'dan kaçtım diye bir durum yok. Herkesle iyi ilişkim var."
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"Süper Lig, kolay bir lig değil. Gümbür gümbür ilerleyebileceğiniz bir yer değil. Stadyumlar dolu, Bundesliga'nın aksine şampiyonluk yarışı var. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 3 iyi takım. Eğer ligin 2. sınıf bir lig olduğunu düşünenler varsa, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i mağlup ettiğini söyleyebilirim. Bu Türk futbolunun hafife alınmaması gerektiğini gösteren bir örnek."
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"Stattaki atmosfer inanılmaz gürültülü. Çok büyük bir kulüpten, taraftarları harika olan bir kulüpten geldim. Nerede olursan ol, biliyorsun ki Liverpool taraftarları senin arkanda. Beşiktaş taraftarının da desteği muhteşem, harika bir duygu. Taraftarın sevgisini hissetmek iyi hissettiriyor. Havaalanında yüzlerce taraftarın karşılaması tarif edilemez bir durumdu. Normal olarak iyi karşılandım, İstanbul'da sarışın, uzun saçlı çok adam yok." (Sporx)
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