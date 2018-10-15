Sabah'ın haberine göre; Babel, "Flamengo'nun sezon başı kulübümle görüştüğünü biliyorum. Bazı nedenlerden transfer gerçekleşmedi. Şu anda Beşiktaş için oynuyorum ve kulübüme saygı duymak zorundayım. 2 yıl önce Brezilya'yı ziyaret ettim ve çok memnun kaldım. Flamengo bana göre ülkedeki en büyük futbol kulübü. Belki bir gün transfer olabilirim" dedi. Yaz transfer döneminde Beşiktaş ile Flamengo, 8 milyon Euro karşılığında anlaşmış ancak Hollandalı oyuncunun menajerinin son anda fiyat yükseltmesi üzerine Ryan Babel, Beşiktaş'ta kalmıştı.

BEŞİKTAŞ KREDİYİ TÜKETTİ

Geçen sezon 17 deplasman maçında 6 puan kaybeden Beşiktaş, bu yıl 4 dış saha maçında aynı rakama ulaştı. Bu sezon Erzurumspor'u dış sahada 3-1 mağlup eden Kara Kartal, sonrasında Bursaspor ve Fenerbahçe ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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