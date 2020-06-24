Yeni sezon kadrosunu sil baştan kurmayı planlayan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı! Maaş bütçesini düşürmeyi hedefleyen siyah-beyazlıların ilk transferini de Gürcistan basını duyurdu! Çıkan habere göre Kara Kartal, Dinamo Tiflis'in 21 yaşındaki yıldızı Nika Ninua ile anlaşma sağladı.

21 yaşında olmasına rağmen 4 yıldır A Takım formasını terleten ve kulübünde kaptanlığa kadar yükselen 21 yaşındaki orta saha için Dinamo Tiflis'le masaya oturan Beşiktaş'ın kulübüyle ve oyuncuyla anlama sağladığı belirtildi. Orta sahanın merkezinde forma giyen Ninua, geçen sezon 36 maçta 8 gol 10 asistlik performans sergilemişti.

Geçen sezon Gürcistan Ligi'nde yılın oyuncusu seçilen 21 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi ise 31 Aralık 2020'de sona eriyor.