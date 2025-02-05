Beşiktaş'ın transfer planı!
Ara transfer döneminde şu ana kadar sessizliğini sürdüren Beşiktaş yönetimi, harekete geçmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, kalan süreçte kadrosuna 4 isim katmayı planlıyor.
Avrupa'da birçok ülkede transfer dönemi kapanırken, Türkiye'de ise ara transferin sona ermesine 1 haftadan daha az süre kaldı. Beşiktaş, şu ana kadarki bölümü sessiz geçirdi.
Henüz hiç transfer yapmayan siyah beyazlılar, 4 oyuncu ile yollarını ayırdı. Al Musrati Monaco'ya, Jean Onana Genoa'ya, Can Keleş ise Kasımpaşa'ya kiralandı.
Sezon başında kadroya katılan Cher Ndour'un ise sözleşmesi feshedildi.
TRT Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, kalan süreçte kadrosuna 4 isim katmayı planlıyor.
Özellikle Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ortak görüşüyle sol bek ve sol öne takviye yapılacak.
En az 2 transferin hafta sonu oynanacak Net Global Sivasspor karşılaşmasına yetiştirilmesi hedefleniyor.