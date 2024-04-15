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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda 4 oyuncuyla yollar ayrıldı - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda 4 oyuncuyla yollar ayrıldı

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda 4 oyuncuyla yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulübün basketbol icra kurulu başkanı olan Özkan Arseven yaptığı açıklamada taraftara transfer müjdesini verdi ve "Ayrılan sporcuların yerine daha güçlü bir kadro kurulacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:53 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:53
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        "Daha güçlü bir kadro kurulacak"
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        Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen basketbol icra kurulu başkanı Özkan Arseven, Jovana Nogic ile Li Yueru'nun siyah-beyazlı ekipten ayrılma kararı aldığını bildirdi.

        Arseven, Nogic'in Rusya ekibi Ekaterinburg ile anlaştığını, Li'nin ise ülkesi Çin'de oynama kararı aldığını belirtti. Bu 2 oyuncunun yanı sıra Kristina Topuzovic ve Tijana Krivacevic ile de yollarını ayırdıklarını aktaran Arseven, şu ifadeleri kullandı:

        "Ayrılan sporcuların yerini daha güçlü bir kadro yapısıyla dolduracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımızın önümüzdeki sezon ligde ve Avrupa'da kupa hedefinin olduğu bilinciyle çalışmalara hemen başlıyoruz. Tüm sporculara emekleri için teşekkür ediyorum."

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