Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ligin ilk derbisinde geçen hafta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı son maçta Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Siyah-beyazlılar, topladığı 11 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. İkişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Kayserispor ise 8 puanla 11. basamakta bulunuyor.

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BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR



STAT: Vodafone Park

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

CEZALI: Caner Erkin

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Medel, Pepe, Vida, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Babel, Quaresma, Vagner Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KAYSERİSPOR: Lung, Tiago Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan, Rotman, Mensah, Varela, Chery, Bilal, Umut Bulut

TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam

45. RANDEVU

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 44 maçta Beşiktaş 25, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 8 maçı kaybetmeyen, 6'sını kazanıp, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 68 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 22 lig maçından 17'sini kazandı, 3 maç berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. İstanbul'da Beşiktaş 47, Kayserispor ise 16 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

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