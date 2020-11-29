Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup eden futbol takımımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi. Çebi, derbide üstün bir performans ortaya koyan futbolcularımız ile teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve teknik heyetimizi kutladı." ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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